Fünfte Jahreszeit in Hechingen: Das Narrendorf wartet im Parkhaus

Fünfte Jahreszeit in Hechingen

1 Der Narrenbaum wurde auf dem Schlossplatz aufgestellt. Foto: Breisinger

Die fünfte Jahreszeit in Hechingen ist eröffnet. Am Samstag wurde auf dem Schlossplatz nach einem kleinem Umzug der Narrenbaum gestellt. Weil viele Kneipen inzwischen geschlossen haben, wurde ein Narrendorf kurzerhand im Parkhaus aufgebaut.









Die Fasnetssaison 2024 ist kurz, da gibt es keine Zeit zu verlieren und so starteten die Hechinger Narren bereits am Samstagmorgen mit einem Brunch, ehe am Nachmittag der gemeinsame Abmarsch der Hechinger Zünfte samt kleinem Umzug vom Museum zum Schlossplatz auf dem Programm stand. Daran beteiligten sich unter anderem die „Althistorische Narrenzunft Narrhalla Hechingen“, die „Gugguba Hechingen“, die „Hudelgai-Bätscher“, die „Original Lumpenmusik Hechingen“, die „Schnorchel-Huaschter“, die „Feuerdeifl-Hechingen“, die „Hagenmann Hexen Hechingen“, die „Bachlumpen-Hechingen“ und der Narrenverein 1990 Zoller-Hexen Hechingen.