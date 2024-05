1 Bei öffentlichen Führungen gewährt die JVA Rottenburg ein Blick hinter die Mauern. Foto: Nowotny

Für viele ist das Leben in einer Justizvollzugsanstalt eine fremde Welt. Eine Welt, die man vielleicht aus Filmen oder Fernsehserien kennt. Einen Blick in diese Welt gewährt die Rottenburger JVA. Anlässlich des 200-jährigen Bestehens bietet sie öffentliche Führungen an. Wir waren dabei.









Wie sieht es hinter der hohen Mauer und den Stacheldrahtrollen aus? Wie fühlt es sich eigentlich an, in einer Zelle zu stehen? Und wer sitzt in Rottenburg in Haft?