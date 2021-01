Frust um Pläne in VS Einschränkung des Winterdiensts in der Kritik

Was aus Sicht der Bürger – insbesondere bei den derzeit herrschenden Schneemassen ­– kaum umsetzbar erscheint, löst auch bei der katholischen Sozialstation Villingen-Schwenningen ungläubiges Kopfschütteln aus. "Das wäre fatal", bringt es der dortige Geschäftsführer Hans-Peter Hable auf den Punkt. Denn seine Mitarbeiter sind darauf angewiesen, dass die rund 50 Fahrzeuge der Sozialstation an alle Orte in der Stadt gelangen, um die Patienten zu betreuen.

Pflegedienst ohne Allrad

"Wir brauchen die Parkplätze, wenn wir von Haus zu Haus fahren", so Hable. Es sei zwar teilweise möglich, das Auto stehen zu lassen, um drei oder vier Patienten in einem Straßenzug zu versorgen, doch längere Fußmärsche seien nicht möglich. Insbesondere deshalb, weil auch das Pflegeteam unter einem gewissen Zeitdruck arbeitet.

Natürlich sei die derzeitige Schneemenge, die das Arbeiten schwierig macht, außergewöhnlich – aber die Nebenstraßen gar nicht mehr zu räumen, würde die wichtige Arbeit der Pfleger unmöglich machen. Auch deshalb, weil die wendigen Kleinwagen der Sozialstation zwar mit Winterreifen, aber nur in einem Fall mit Allradantrieb ausgestattet sind. Hable: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass diese Pläne umgesetzt werden. Es ist für uns wichtig, dass die Stadt einen funktionierenden Winterdienst hat."

Wie sieht es denn bei zeitkritischen Notfalleinsätzen aus? Beim DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen mit seinem Vorstandsvorsitzenden Jürgen Roth hält man sich hinsichtlich möglicher Auswirkungen noch bedeckt. Demnach seien schon jetzt Verzögerungen durch unwegsame Verkehrsführung, ­Parken und verengte Fahrstreifen üblich, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

"Inwieweit die geplante Einschränkung des Winterdienstes durch die Stadt zu zusätzlichen Unpassierbarkeiten der Straßen führt, bleibt abzuwarten", heißt es in der Stellungnahme. In diesem Winter sei es witterungsbedingt bislang zweimal zu Verzögerungen gekommen. Man sieht sich aber auf Wintereinbrüche vorbereitet. Demnach seien alle Notarzteinsatzfahrzeuge und vier der Rettungswagen Allradfahrzeuge und zusätzlich mit Schneeketten ausgestattet.

Hydranten unter Schnee

Auch die Feuerwehr ist, wie sie über die sozialen Netzwerke verkündet, auf die derzeitigen Schneemassen vorbereitet – so sind bei einzelnen Fahrzeugen Schneeketten aufgezogen worden. Doch: Nicht geräumte Straßen dürften hinsichtlich des Platz­mangels angesichts der breiten Fahrzeuge für größere Probleme sorgen.

"Selbst im Hochsommer haben wir es mit unseren Einsatzfahrzeugen schwer, durch das hohe Verkehrsaufkommen und die zahlreich zugeparkten Straßen in VS durchzukommen", heißt es auf Facebook. Und: Nur "durch den unermüdlichen Einsatz des Winterdienstes können wir unsere Einsatzstellen zeitnah erreichen und den betroffenen Menschen helfen". Eine entsprechende Einschränkung beim Winterdienst in Nebenstraßen dürfte demnach für Verzögerungen bei Notfällen sorgen. Auch weil Unterflurhydranten dann nur schwer zugänglich sind – eine schnelle Wasserversorgung wäre damit nicht mehr gewährleistet.

Müllbehälter stecken fest

Mit Behinderungen und erheblichen Verzögerungen hatte in den vergangenen Tagen auch die Müllabfuhr zu kämpfen. Entsprechend deutlich wird deshalb Christian Hitschler, Einsatzleiter beim Entsorgungsunternehmen Remondis, als er auf die geplante Einschränkung angesprochen wird. "Das wäre fatal, wir könnten uns dann nicht mehr fortbewegen", erklärt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Mit den tonnenschweren Müllfahrzeugen müsse man in jede Straße rein, "und mit den Behältern müssen wir dann zu den Fahrzeugen kommen", zeigt er das Problem auf. Sollten die Straßen nicht mehr geräumt werden, würde das für Probleme sorgen.

Am Dienstag Sitzung

Beim zuständigen Abfallwirtschaftsamt des Landkreises sieht man ebenfalls die Bedeutung des Winterdienstes für die ordnungsgemäße Durchführung der regelmäßigen Müllabfuhr. Neben den öffentlichen Straßen würde dies jedoch auch den Winterdienst von Gehwegen und Stellflächen für Müllbehälter betreffen, für welchen die jeweiligen Grundstückseigentümer zuständig sind. "Wir gehen davon aus, dass die Stadt Villingen-Schwenningen beim öffentlichen Winterdienst auch zukünftig die Belange aller Bereiche der Daseinsvorsorge berücksichtigt, sodass im Normalfall eine ordnungsgemäße Müllabfuhr gewährleistet ist", erklärt Pressesprecherin Heike Frank und betont: "Diesbezüglich stehen wir mit der Stadtverwaltung in Kontakt."

Der Technische Ausschuss wird sich am Dienstag erstmals mit den Vorschlägen der Haushaltsstrukturkommission befassen – und damit auch mit der möglichen Einschränkung des Winterdienstes.