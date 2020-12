Frontalcrash auf der Bitzer Steige 87-Jähriger baut schweren Unfall bei Albstadt

Der 87-Jährige wurde anschließend im Rettungswagen zu Ebingens offiziellem Hubschrauberlandeplatz beim Albstadion gebracht und von dort nach Tübingen geflogen - an der Unfallstelle selbst bestand keine Möglichkeit für den Helikopter, zu landen. Der 52-jährige Fahrer des zweiten am Unfall beteiligten Wagens konnte sich laut Polizeiangaben selbst aus diesem befreien; allerdings hatte auch er so schwere Verletzungen erlitten, dass er im Anschluss an die Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 40.000 Euro.

Bei dem Unfall war der Rüstzug der Feuerwehrabteilung Ebingen mit 23 Mann im Einsatz, dazu Polizei und DRK-Einsatzkräfte. Es war den Rettern im Feierabendverkehr schwer genug gefallen, zur Unfallstelle vorzudringen; diese wurde anschließend in beiden Richtungen für die Dauer mehrerer Stunden gesperrt.