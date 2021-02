Frohsinn trotz Pandemie Geislinger Fasnet im Schatten von Corona

Geislingen - Umzüge? Rosenmontagsball? Schülerbefreiung? Nichts davon ist in diesem Jahr möglich: Die Zünfte der drei Stadtteile halten sich an die rechtlichen Vorgaben, die 2021 jegliche große Veranstaltungen in der Fasnetszeit unmöglich machen.

Dennoch fällt die Fasnet 2021 in Geislingen nicht gänzlich aus: Die Narren haben Wege gefunden, selbst unter den derzeit ungünstigen Rahmenbedingungen die tolle Jahreszeit zumindest ein wenig auszuleben.