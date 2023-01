2 Bernd Fichter (links) aus Lauterbach ist Stammkunde im Haarwerk bei Marco Weißer. Foto: Fritsche

Friseurmeister Marco Weißer wird im September drei Tage lang die Models der Fashion Week in New York verschönern.















Link kopiert

Schiltach/Schramberg-Sulgen - Neben London, Paris und Mailand zählt die Fashion Week in New York zu den vier bedeutendsten Modewochen der Welt.

Mit 29 anderen Friseuren aus Deutschland wird Marco Weißer (27) dort das volle Programm seines Könnens einsetzen, damit die Entwürfe der Modedesigner von passend gestylten Models auf dem Laufsteg ("Catwalk") präsentiert werden.

Einmalige Gelegenheit

Dass es dazu kam, war mehr oder weniger Zufall: Auf einer Friseur-Messe in Erfurt lernte Weißer die "Grenzenlos Friseure" (www.grenzenlos-friseure.com) kennen, ein Zusammenschluss von Friseuren, der sich laut seines Internetauftritts "der Probleme der Friseurbranche annimmt und Lösungen für die Schwierigkeiten der Friseurwelt aufzeigt" und dazu Veranstaltungen und Online-Plattformen zur Erweiterung der eigenen Fachkompetenz anbietet. "Wir haben uns sofort gut verstanden und später auch zusammen Silvester gefeiert", erzählte Weißer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Eine Teilnahme an der Fashion Week gehört zum Standardrepertoire des Veranstaltungsangebots der Grenzenlos Friseure: "Diese einmalige Gelegenheit bietet dir die Möglichkeit, die neuesten Trends und Techniken kennenzulernen, dich mit Top-Stylisten zu vernetzen", ermuntern sie qualifizierte Friseure zur Bewerbung.

Mode wird an Catwalks präsentiert

Weißer hat es geschafft und einen der begehrten Plätze erhalten. Im Juli wird er zum zweitägigen Vorbereitungsseminar nach Hannover fahren, im September dann nach New York fliegen. "Drei Tage lang von morgens bis abends Frisuren stylen, Frisieren, Locken, Hochstecken – das volle Programm", erklärte er.

Jeder werde seine eigenes bewährtes Handwerkszeug mitbringen. Die Mode werde an mehreren Catwalks in New York präsentiert. Wo genau er eingesetzt wird, weiß er noch nicht. Und er freut sich auch darauf, am Rande der Modeshows den einen oder anderen Prominenten aus Deutschland unter den Zuschauern mal live zu erleben. "Für jeden Friseur ist es ein Traum, bei der Fashion Week mitzumachen, für mich ist das ein großes Geschenk", versicherte er.

Berufswunsch schon mit drei geäußert

Friseur wollte Weißer schon immer werden. Bereits im Alter von drei Jahren soll er in der Kita in Heiligenbronn diesen Berufswunsch geäußert haben. Mit 17 begann er dann eine dreijährige Ausbildung zum Friseur bei der Zieger Akademie in Konstanz. Seine erste Stelle hatte er dann in Stuttgart in einem Barbershop. "Da lernte ich die erste Berufserfahrung im Männerhandwerk", berichtete er.

Danach ging er nach Freudenstadt in einen Salon, wo er auch das "Damenfach" perfektionierte. 2021 legte er in Heidelberg die Meisterprüfung ab. Im Oktober 2021 verwirklichte er seinen "kleinen großen Traum" und machte sich in der Spitalstraße mit dem Friseursalon "Haarwerk" selbstständig.