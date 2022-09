1 Betriebsjubiläum, Geschäftsübergabe und Mitarbeiterehrungen: Das Team des Friseursalons Blöchle hat einige Gründe zum Feiern: Jürgen Blöchle (von links), der neuer Geschäftsführer Silas Rheinberger, Gudrun Haibt, Carmen Glatthaar-Krespach, Iris Haaga, Simone Vollmer, Jennifer Urban und Linda Blöchle. Foto: Reimer

Seit 40 Jahren ist der Friseursalon von Jürgen und Linda Blöchle nicht mehr aus Fluorn wegzudenken. Doch nun rückt für sie der Ruhestand näher. Es ist ein Abschied mit Wehmut. Aber sie sind sich sicher: Der Salon bleibt in guten Händen.















Jürgen und Linda Blöchle sind inzwischen 66 Jahre alt. Dieses Jahr feiern sie das 40-jährige Betriebsjubiläum. "Es ist langsam an der Zeit etwas runterzukommen", sagt Jürgen Blöchle. In den vergangenen Jahren wurde den beiden immer mehr bewusst: Es muss eine Wende kommen. Anfang dieses Jahres wurde der Salon auf dem Oberndorfer Lindenhof nach 25 Jahren an Alexandra Heim übergeben.

Kollege übernimmt

Nun wurde auch für den Salon in der Fluorner Hauptstraße ein Nachfolger gefunden: Silas Rheinberger. Der 39-Jährige ist kein unbekanntes Gesicht. Nachdem er 2009 seinen Friseurmeister gemacht hatte, wagte er 2011 den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete seinen Salon in der Zollhausstraße in Winzeln.

"Für uns war es wichtig, einen sympathischen und kompetenten Nachfolger zu finden, der auch hier aus der Region kommt", sagt Jürgen Blöchle. Rheinberger plant keine großen Veränderungen. Alle Mitarbeiter werden übernommen. "Es ist ein gut geführter Salon. Das soll auch weiter so bleiben", so Rheinberger.

Weiteres Jubiläum

Jürgen und Linda Blöchle haben vollstes Vertrauen in ihren Nachfolger. "Die Dinge werden genauso weiter laufen wie bisher. Hier arbeitet weiterhin das bewährte Team und die Kunden treffen auf bekannte Gesichter", sagt Linda Blöchle.

Das Ehepaar ist seit 45 Jahren verheiratet. "Ein weiteres Betriebsjubiläum", sagt Jürgen Blöchle scherzhaft und lacht. "Sie hat mich in den vergangenen Jahrzehnten tatkräftig unterstützt und sie ist die gute Seele des Geschäfts", so Jürgen Blöchle.

Über 400 Lehrlinge ausgebildet

Er selbst hat 1971 eine Lehre bei seiner Mutter und seinem Stiefvater, Lina und Christian Eberhardt, angefangen. 1982 legte er seine Meisterprüfung ab. Er wird daher auch demnächst den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer entgegennehmen. Mittlerweile hat er insgesamt 430 Lehrlinge ausgebildet. Zwischenzeitig leiteten die Blöchles drei Friseursalons. Von 2003 bis 2014 betrieb man nämlich auch eine Filiale in Dornhan. Bis zu 18 Mitarbeiter waren in dieser Zeit bei den Blöchles angestellt.

Dass das Team in Fluorn vollständig übernommen wird, war dem Ehepaar ein wichtiges Anliegen. Denn mit den meisten Mitarbeiterinnen hat man inzwischen jahrzehntelang zusammengearbeitet. Neben dem 40-jährigen Bestehen des Salons gibt es daher auch noch weitere Gründe zum Feiern. Gleich vier Mitarbeiterehrungen standen nämlich in jüngster Vergangenheit an.

Mitarbeiterehrungen

Jürgen Blöchle überreichte Simone Vollmer für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Konstanz. Iris Haaga und Carmen Glatthaar-Krespach wurden für 30 Jahre geehrt. Gudrun Haibt bringt es inzwischen sogar auf 35 Jahre. Komplettiert wird das Team durch Friseurmeisterin Jennifer Urban.

Jürgen und Linda Blöchle übergeben ihren Salon zum 1. Oktober an Silas Rheinberger. Es ist ein Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Wir freuen uns auf den Ruhestand. Unsere Kunden gönnen uns das. Aber es schwingt auch etwas Wehmut mit. Hier herrschte immer eine familiäre Atmosphäre", sagt Linda Blöchle. Beide bedanken sich bei den Kunden für die lange Treue.

In der ersten Oktoberwoche wird der Salon wegen Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben. Die offizielle Übergabe soll im Rahmen der Gewerbeschau erfolgen. Danach eröffnet der Salon wieder. Mit dem selben Team, aber dann unter neuer Führung.