1 Im Freudenstädter "Tanzpalast" soll bald wieder getanzt werden. Foto: Finn Seybold

Fast zwei Jahre lang war das "Martinique" in Freudenstadt wegen Corona zwangsweise geschlossen. In Kürze soll der Club nun wieder an den Start gehen. Sonderveranstaltungen sind geplant.















Freudenstadt - Die seit 23. Februar in Kraft getretenen Neuerungen der Corona-Verordnung ermöglichen in der Warn- und Alarmstufe nach langer Zeit wieder die Öffnung von Clubs unter der 2G-Plus-Regelung. Mit Ausnahme der Tanzfläche soll dort die Maskenpflicht gelten. Oliver Widmann, der die Diskothek "Martinique" in Freudenstadt seit 2000 leitet: "Wir planen eine Öffnung am 19. März."