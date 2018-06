Freudenstadt WM-Studio Dietersweiler steht

Freudenstadt-Dietersweiler. Statt Museumsführungen, Schleppertreffen und Kräuterwanderung soll es dort kollektiven Jubel geben. Ab Sonntag, 17. Juni, laden dort sieben Dietersweiler Vereine unter dem Motto "WM im Dorfmuseum" zur Übertragung der Spiele auf Großleinwand ein. Dafür bietet das Dorfmuseum den idealen Rahmen.

Damit für alle Besucher gute Sicht gewährleistet ist, wurde in einem Teil des überdachten Außenbereichs eigens eine Tribüne aufgebaut. Im Innenhof kommen weitere Sitzmöglichkeiten sowie Stehtische hinzu. Wer die Fußballübertragung lieber drinnen verfolgen will, kann sich einen Platz im geräumigen Gebäude suchen. Laut Jürgen Steiner vom Organisationsteam ist geplant, alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu übertragen. Wobei die Veranstalter natürlich hoffen, dass sie auch beim Endspiel am 15. Juli zu "WM im Dorfmuseum" einladen können. Für die Bewirtung aller Veranstaltungen ist gesorgt. Neben einer großen Getränkeauswahl gibt es verschiedene Wurstsorten und Flammkuchen.

Stets ein kleines Dorffest