Fußball-WM Public Viewing: Hier kann mitgefiebert werden

Region - Fähnchenjubel in schwarz-rot-gold - und natürlich auch in allen anderen Farben - das ist nicht nur an der großen Fanmeile in Berlin möglich, sondern natürlich auch an vielen Stellen in der Region. Während die meisten Veranstalter nur die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen, bieten andere auch Public Viewings aller Partien bis zum Finale.