Freudenstadt Vollsperrung auf Stuttgarter Straße

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Stuttgarter Straße vom Zentrum bis zur Kreuzung an der Bahnhofstraße ab Donnerstag, 18. Juli, wieder in beide Richtungen befahrbar. Der Verkehr aus dem Zentrum kann dann stadtauswärts über die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof, oder über die Musbacher Straße auf die Ringstraße abfließen.

Stadteinwärts geht es über den Hauptbahnhof und die Bahnhofstraße bis zur Stuttgarter Straße oder über die Ringstraße und die Blaicherstraße. Dadurch kann das gesperrte Teilstück umfahren werden.

Die vereinfachte Parkierungsregelung in der Innenstadt wird verlängert. Das Einlegen einer Parkscheibe ermöglicht auf den dafür gekennzeichneten Flächen bis zum 31. Juli das kostenlose Parken für die Dauer von einer Stunde.