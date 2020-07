Freudenstadt Verletzte nach Kneipen-Randale

Außerdem schlug einer der drei Männer gegen die Hintertür eines anderen Gebäudes. Dabei ging eine Glasscheibe zu Bruch. Dabei verletzte er sich und wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Der Grund für den Rausschmiss aus dem Lokal sei noch nicht bekannt. Eine 31-jährige Frau wurde ebenfalls verletzt. Wie und warum, müsse im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Die drei betrunkenen Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der ersten Vernehmung wieder freigelassen.

Weiterer Vorfall am Wochenende

Am Wochenende hatte sich ein ähnlicher Fall in der Stuttgarter Straße ereignet. Ein 25-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen, weil er sich, auch nach mehrmaliger Aufforderung einer Mitarbeiterin, weigerte, das Lokal zu verlassen. Auch den Anweisungen der Polizei wollte er keine Folge leisten, so dass ihm Handschellen angelegt werden musste. Dabei wehrte sich der Mann und verletzte einen Beamten leicht.