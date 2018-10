Kreis Freudenstadt. Die drei Eingangsklassen des Technischen Gymnasiums an der Heinrich-Schickhardt-Schule fuhren nach Raumünzach, um die Eingangswoche mit einer Trekking-Tour abzuschließen. Bei der Tour im Murgbett hatten sie Gelegenheit, sich beim gemeinsamen Abenteuer besser kennenzulernen, teilt die Schule mit. Start war an einer Brücke. Dort war für die mutigsten Schüler Gelegenheit, sich ins Murgbett abseilen lassen. Nach diesem Adrenalinschub begann die Trekking-Tour durchs Murgbett in Begleitung von drei Guides von "Adventure World". Die Tour führte über Felsbrocken und andere Hindernisse, die es gemeinsam zu überwinden galt. Hier war oft Teamarbeit gefordert. Nach zwei Stunden Wanderung gab es für jeden Schüler ein Mittagessen vom Grill. Als eingeschworene Gemeinschaft kehrten die frischgebackenen TG-Schüler nach Hause, hofft die Schule.