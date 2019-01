Freudenstadt Stadtbahn-Unfall: "16-Jähriger hatte Glück"

"Er hat wahnsinniges Glück gehabt. In den meisten Fällen geht so ein Unfall tödlich aus", so Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg, am Dienstag auf Nachfrage. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Bislang seien aber weder der Jugendliche noch der Zugführer vernehmungsfähig gewesen. Der Zugführer habe einen Schock erlitten und ebenfalls ärztliche Hilfe benötigt. Der Jugendliche liege im Krankenhaus.

Gefährliche Unsitte

Wie berichtet, wollte der 16-Jährige am Montag gegen 13 Uhr die Bahngleise überqueren, auf dem offiziellen Überweg am Stadtbahnhof. Dabei lief er jedoch direkt vor die aus Baiersbronn einfahrende Stadtbahn. Der Jugendliche wurde vom Triebwagen erfasst. Der Triebwagenführer hatte laut Bahnpolizei noch versucht, den Unfall mit einer Schnellbremsung zu verhindern. Der 16-Jährige geriet unter den Zug.