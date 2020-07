Freudenstadt Saskia Esken will lokales Gewerbe unterstützen

Am Gespräch beteiligt waren Anna Bierig und Ralf Benz aus Nagold, Jürgen Ott aus Calw und Armin Denndörfer aus Loßburg. Gleich zu Beginn berichtete City-Managerin Anna Bierig aus einer Mitgliederbefragung der Händler im Gewerbeverein Nagold. 20 von 28 Einzelhändlern haben demnach die Soforthilfen in Anspruch genommen. "Die Soforthilfen waren äußerst wichtig, um über die Zeit der Geschäftsschließungen hinwegzukommen. Jetzt schauen die Betriebe, wie sie wieder loslegen können", so Bierig.

Ralf Benz, Unternehmer aus Nagold und in der Immobilienbranche tätig, verdeutlichte die anstehenden Herausforderungen: "Im Handwerk macht man sich Sorgen über eine verschlechterte Auftragslage im nächsten Jahr. Währenddessen steht die Gastronomie vor der Frage: Lohnt sich das Geschäft bei einer Auslastung von 50 Prozent?" Jürgen Ott, Konzertveranstalter aus Calw, ergänzte: "Als Veranstalter falle ich durch alle Rettungsschirme durch. Wir kommen uns gerade ziemlich verlassen vor." Armin Denndörfer wies als Betreiber einer Bio-Bäckerei auf die insgesamt angespannte Situation hin: "Auch wenn wir als kleine Bio-Bäckerei keine Einbußen hatten, die hohe Belastung der Selbstständigen merke ich ebenfalls."