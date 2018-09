Freudenstadt Mann macht auf James Dean

Angesagt waren ebenso mehrere Herrenhaarschnitte. So die kürzeste Version, als runder Pony, kompakt und leicht geschnitten.

Als sehr gepflegter Look stand der New-James-Dean-Schnitt an, den eine sehr kurze, aber kämmbare Seitenpartie auszeichnete. Dabei bleibt das Deckhaar, und die Scheitelvariante zeichnet sich mit einer Tolle aus. Der Messy-Hair-Look wurde wellig kinnlang, leicht gestuft mit den Fingern und Wetlook mit Scheitel präsentiert. Hier lautete die Botschaft: "Männerdutt ist out, es lebe der Männerzopf."

Drei Stilrichtungen wurden mit den Damenfrisuren aufgezeigt. Polarlichter, blau und grüngetönt wurden in die Strähnen eingearbeitet. Ebenso wurde ein kurzer Bob vorgestellt, der etwas ruhiger wirkt und für Noblesse und Luxus stehen soll. Mattes Blond, pudrige Effekte in Rosé, dezentes Erdbeerblond in der Version glatt zeigten den "Pony Clavi" auf.

Die kreativen Eindrücke geben die Fachkräfte nun an ihre Kunden weiter. Am informativen Abend wirkten folgende Salons mit: Mühl in Baiersbronn, Mockler in Baiersbronn, Glauner in Dornstetten, Stilfreunde in Freudenstadt und Wälde in Freudenstadt mit.