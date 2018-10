Freudenstadt Kein Empfang mehr mit Antenne

Damit sind die Antennen für den terrestrischen Empfang auf den Dächern Freudenstadts und auch die Zimmerantennen wirkungslos, nur mit viel Glück bekommen sie ein Signal von einem der noch verbliebenen Sender in Baden-Baden, Pforzheim oder Reutlingen. Vielleicht sei in Pfalzgrafenweiler noch etwas Empfang möglich, sagt Stefan Haug, Radio- und Fernsehtechniker bei Euronics XXL Haug in Freudenstadt.

Der Grund: Zwischen den noch verbliebenen Antennen liegen zu hohe Berge, um Freudenstadt noch zu erreichen. Denn nach dem Sendemast Brandenkopf wurde nun auch der Sender Raichberg in Albstadt abgeschaltet – dieser zumindest für DVB-T2 HD.

Die Zahl derer, die bislang terrestrisch fernsahen, liegt im unteren einstelligen Prozentbereich, schätzt Haug für Freudenstadt und Umgebung. Viele hätten den DVB-T-Empfang aber für Geräte in Gästezimmern oder ähnlichem genutzt. Vor allem im Murgtal habe man sich früh umstellen müssen. Denn mit der Einführung von DVB-T sei das Tal nicht mehr versorgt gewesen.