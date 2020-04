Freudenstadt Handel und Gastronomie in der Corona-Krise: Wer liefert was?

Auch die Weinhandlung Tutto Vino wirbt auf Instagram für ihren Lieferservice:

Und wer noch das ein oder andere Ostergeschenk sucht, muss noch nicht einmal zwingend auf den gewohnten Bummel verzichten: Das Artbox-Team bietet Facetime-Shopping an. So können Kunden dann doch noch in Ruhe in der Auslage stöbern - via kostenloser Videotelefonie am Rechner, Handy oder am iPad und nebenbei noch einen Plausch mit der Verkäuferin halten.

Auch die Gastronomie hat sich neu aufgestellt: In Restaurants wie Warteck, Speckwirt oder Pegasos kann man sich nach Vorbestellung seine Lieblingsgerichte einfach nach Hause holen. Die italienischen Spezialitäten der Osteria D'Orazio werden seit Kurzem sogar per Taxi ausgeliefert - möglich macht es eine neue Kooperation mit Taxi Schmid.

Auf Instagram verkünderte das Team der Osteria D'Orazio die Kooperation mit Taxi Fritz:

Und der Lieferdienst Il Pianeta fährt neben Pizza und Pasta jetzt auch Medikamente, Babynahrung und Grundnahrungsmittel wie Brot aus. Seine Einkäufe kommen lassen kann man sich auch beim Rewe-Center und auch Bäckereien liefern Brötchen und Co aus.

Und dies sind nur einige Beispiele. Auf ihrer Homepage hat die Stadt alle Lieferangebote und Online-Dienstleistungen zusammengefasst. Aktuell sind es über 60, die Liste wird ständig aktualisiert.

Auch das Freudenstadt Marketing wirbt für die Angebote der lokalen Händler und Gastronomen: Die Stadt wolle Händler und Gastronomen bestmöglich unterstützen, so Oberbürgermeister Julian Osswald. "Ich freue mich über soviel Kreativität und hoffe, dass die Freudenstädter die Angebote wahrnehmen."