Freudenstadt Farbenfrohes Narrenwochenende

Freudenstadt - Freudenstadt im Ausnahmezustand: Einen Tag und zwei Nächte lang beherrschten die Narren das öffentliche Leben in der Stadt. Zum Auftakt des großen Fasnet-Wochenendes am Freitag gab es eine Narrenmesse in der katholischen Taborkirche, dem folgte ein Fackelumzug zur Turn- und Festhalle, wo ein rauschender Brauchtumsabend stieg.