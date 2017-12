Freudenstadt Die "Olympiade des kleinen Mannes"

Sportabzeichen-Referent Beyer dankte der AOK Nordschwarzwald, die wieder die Kosten für die Jugendlichen übernommen hatte. Auch in diesem Jahr wurden wieder 140 Sportabzeichen in Zusammenarbeit mit dem TSV Freudenstadt und TV Dornstetten abgelegt. "Die Zahl stagnierte in den letzten drei Jahren", sagte Beyer. Es koste viel Mühe, neue und vor allem junge Teilnehmer zu finden. Das Alter der diesjährigen Teilnehmer lag zwischen sieben und mehr als 83 Jahren. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer sei von 62 im Jahr 2008 auf heute 57 Jahre gesunken.