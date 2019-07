Freudenstadt Baustellen verursachen lange Staus

Der Stau, der sich jeden Tag mehrmals auf der Martin-Luther-Straße bildet und zeitweise bis weit in die Hirschkopfstraße reicht, "berührt uns dramatisch", betont Rudolf Müller. Sorgen bereiteten vor allem die Lastzüge, die sich über die Ringstraße und die schmale Hirschkopfstraße quälen müssen. "Bis die durch sind, dauert es schon ein paar Minuten", ergänzt Müller. Doch es gebe keine andere sinnvolle Möglichkeit der Umleitung.

Etwas Erleichterung erhofft sich die Stadt, wenn die Stuttgarter Straße wieder durchgängig befahrbar ist. Zum Ende der Sommerferien soll das der Fall sein. Wenn das Wetter mitmnacht, soll die Martin-Luther-Straße bis zum Jahresende fertig sein, ebenso der erste Bauabschnitt der Rappenstraße, an dem derzeit auch gearbeitet wird.

Mit den Umleitungsstrecken durch die Stadt haben auch die Halteverbotsschilder zu tun, die bereits seit Mitte Juni in der unteren Turnhalle- und in der Schwanenstraße stehen. Das Halteverbot an diesen Stellen sei richtig und sinnvoll, betont Rudolf Müller, denn sonst kämen größere Fahrzeuge dort nicht durch. Mit dem neuen Belag für die untere Turnhallestraße habe das Halteverbot nichts zu tun.

Eine weitere Neuerung in der Verkehrsregelung in Freudenstadt gibt es am Kreisverkehr am Promenadeplatz. An den Einmündungen der Lauterbadstraße und der Straßburger Straße sind jetzt die "Pförtnerampeln" in Betrieb. Sie werden laut Müller durch Kontaktschleifen im Asphalt gesteuert. Sobald sich im Kreisverkehr zu viele Autos befinden, schalten sie auf Rot und sperren die Einfahrt. Wenn sich die Situation entspannt hat, geht das rote Licht wieder aus.

Wer es durch die Stadt endlich in Richtung Bundesstraße 28 geschafft hat, steht hinter der Bacherkreuzung an einer weiteren Absperrung. Zwischen Aach und Freudenstadt werden dort Belagsarbeiten erledigt. Die Umleitung in Richtung Tübingen und Stuttgart führt über Dietersweiler, Glatten und Dornstetten. Ein erheblicher Umweg, wie Rudolf Müller selbst erleben durfte, als er auf dem Weg nach Nagold war.

Viele Straßen in schlechtem Zustand

Auch wenn bis zum Jahresende die größten Bauarbeiten erledigt sind – keine Angst, es geht weiter. "Wir haben noch die Alfredstraße, den zweiten Bauabschnitt der Rappenstraße und die Bahnhofstraße auf dem Programm", sagt Müller. Viele Straßen in Freudenstadt seien in einem schlechten Zustand.