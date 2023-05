Jahre hatten Ortschaftsrat und Anwohner der Kaiserswaldstraße für dieses Vorhaben gekämpft. Nun konnte Ortsvorsteher Tobias Fässler auch offiziell im Ortschaftsrat verkünden: In der Kaiserswaldstraße wird per verkehrsrechtlicher Anordnung eine komplette Tempo-30-Regelung eingeführt.

Seit August 2022 galt zwar bereits für ein Teilstück Tempo 30 (zwischen Einmündung der Kreisstraße 5342 bis hin zur Straße „Im Breitacker“), doch nicht wie angestrebt nicht für die gesamte Straße. Zur Begründung, die vor allem von Anwohnerseite immer wieder kritisch hinterfragt worden war, berief sich die Stadt vor allem auf ein fachliches Lärmgutachten für die gesamte Kaiserswaldstraße.

Aufgrund unterschiedlicher Lärmemissionen sei es rechtlich nicht möglich, für den Abschnitt ab „Im Breitacker“ bis zum Kreisel am Ortsausgang in Richtung Langenwinkel ebenfalls die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu senken, lautetet die Argumentation.

Fässler zieht Bilanz zur Sanierung der B 3

Anwohner hatten das kritisiert und darauf aufmerksam gemacht, dass gerade in diesem Abschnitt durch Bremsen und anschließendes Beschleunigen zusätzlicher Lärm entstehe. Fässler ging in seiner kurzen Information nicht allzu stark in die Tiefe, was die Ratskollegen aber auch nicht als notwendig erachteten. Kollektiv herrschte am Tisch Freude darüber, „ein großes Ziel erreicht“ zu haben. Die geänderte Regelung soll zeitnah umgesetzt werden.

Während B 3-Sanierung war B 415 an der Grenze

Zum Thema passten zwei weitere Informationen der Ortsverwaltung. Die eingerichtete Umlaufsperre bei der Kaiserswaldhalle in Richtung K5342 wird mittels eines Schildes gekennzeichnet. So soll verhindert werden, dass Verkehrsteilnehmer trotz vorhandener Sperre den Weg als Abbiegemöglichkeit ansehen.

Wie schon in Langenwinkel, zog auch der Wylerter Ortschaftsrat Bilanz zur kürzlichen Sanierungsmaßnahme auf der B3. „Die B 415 ist in dieser Zeit an ihre Leistungsgrenzen gelangt. Je nach B 3-Umfahrungsvariante, hätten wir ein Riesenproblem bekommen“, verdeutlichte der Ortsvorsteher.