Die Sanierungsarbeiten auf der B 3 zwischen Kippenheim und Mietersheim sind am Donnerstag abgeschlossen worden. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit viel Regen habe man den Zeitplan eingehalten und sei pünktlich fertig geworden, hebt das Regierungspräsidium in einer Mitteilung hervor.

Ab Freitagmittag, 28. April, werde die Bundesstraße wieder in beide Richtungen frei befahrbar sein. Wegen des neuen Fahrbahnbelags wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit allerdings für einen Monat auf 70 Stundenkilometer reduziert, heißt es von der Freiburger Behörde.

Die B 3 zwischen Kippenheim und Lahr war seit Anfang April saniert worden. Dabei war die Straße nur einspurig in Richtung Kippenheim befahrbar. Wer in der Gegenrichtung wollte, musste eine Umleitung über Kippenheimweiler und Langenwinkel in Kauf nehmen, entsprechend verlängerte sich die Fahrzeit. Zu größeren Staus ist es aber nicht gekommen.

Das Regierungspräsidium dankt in seiner Mitteilung den Autofahrern für die Geduld und der Firma Vogel-Bau für die gute Arbeit.