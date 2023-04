1 Noch wird die B 3 bis Kippenheim saniert, wenn die Umfahrung kommt, soll sie jedoch wieder schmäler werden. Foto: Göpfert

Kippenheims Bürgermeister versichert, dass das Großprojekt weiter vorangeht und eine große Mehrheit der Kreisräte sowie das Landratsamt dahinter stehen.









„Dürfen wir denn in Sachen B 3-Umfahrung hoffen?“, fragte Carola Richter (CDU) Bürgermeister Matthias Gutbrod in seiner Funktion als Kreistagsmitglied im Hinblick auf das seit Jahrzehnten in Kippenheim sehnsüchtig erwartete Projekt. „Ja“, machte dieser deutlich. „Eine große Mehrheit steht hinter dem Projekt.“ Das Projekt werde vom Landratsamt federführend behandelt. Aktuell sei man in Grundstücksverhandlungen, diese seien in einigen Bereichen schon sehr weit fortgeschritten. Die B 3-Umfahrung ist ein sehr großes Projekt, bei dem man nicht alle drei Monate den Fortschritt sehe, aber: „Die Beschlüsse sind da“, betonte Gutbrod. „Wir waren noch nie so weit, es geht voran!“