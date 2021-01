Fremdsprachenassistentin Britin arbeitet am Nagolder Gymnasium

Auch das war ein Grund, warum Anya Homer sagt: "Ich wollte unbedingt zurück nach Deutschland." Bei dem Unternehmen British Council bewarb sie sich dafür, an einer Schule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz Fremdsprachenassistentin zu werden. Sie konnte zwar Süddeutschland als favorisierte Region angeben, dort hätte es aber auch ein Ort in Bayern werden können. Ihr Wunschort Freiburg wurde es nicht, dafür aber das Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold, im Landkreis ihrer Großeltern. Sie sagt: "Erst war ich ein bisschen traurig, weil Nagold schon etwas weiter weg ist von Freiburg, wo mein Freund immer noch lebt. Es sind zweieinhalb Stunden mit dem Zug – aber das ist viel weniger als von Schottland aus."

Seit dem 1. Oktober 2020 ist Anya Homer nun Fremdsprachenassistentin am OHG. Dort hilft sie dabei, bei den Schülern das Interesse an der englischen Sprache und Kultur zu wecken – oft in Einzelgesprächen. "Sie sollen einfach natürliches Englisch hören", bringt Anya Homer ihre Arbeit auf den Punkt. Zu den Schülern habe sie ein sehr gutes Verhältnis: "Ich bin keine richtige Lehrerin, gebe keine Noten. Die Schüler duzen mich. Wir reden auf Englisch auch mal über andere Dinge wie Tiktok, Instagram, Netflix." Vom Englisch-Niveau am OHG ist Anya Homer begeistert. Kein Vergleich zum Deutsch-Niveau an ihrer Schule in Exeter. "Ich bin beeindruckt. In der Oberstufe rede ich sogar mein ganz normales Englisch mit den Schülern, nicht langsamer", lobt die Britin.

Froh sind aber nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer am OHG, dass Anya Homer da ist. Englisch-Lehrer Helmut Brake verdeutlicht: Seit 2007 hat das Nagolder Gymnasium jedes Jahr beim Regierungspräsidium Karlsruhe einen Antrag gestellt, um einen Fremdsprachenassistenten zu bekommen. Geklappt hat es aber nur zweimal. Der Grund dafür ist recht einfach: "Es gibt nicht viele Studenten in England, die Deutsch studieren, wohingegen es in Deutschland ja die erste Fremdsprache ist und daher die Nachfrage immer sehr groß ist", sagt Helmut Brake und ergänzt: "Dazu kommt die Lage von Nagold ins Spiel, und wenn eben ein junger Student die Option hat, nach Heidelberg oder Tübingen zu gehen, dann wird er sicherlich lieber in eine Studentenstadt gehen als in das Tor zum Nordschwarzwald."

Umso mehr freut sich der Englisch-Lehrer, dass es nun wieder geklappt hat, denn: "Die Fremdsprachassistentin ist native speaker und kann deshalb – trotz aller Anstrengungen unsererseits – viel besser ein Sprachvorbild geben als wir deutschen Englisch-Lehrer das je können werden."

"Total toll, dass ich da wohnen darf"

Anya Homer hat sich derweil schon gut in Nagold eingelebt. Sie wohnt im Youz, gleich gegenüber vom OHG. "Total toll, dass ich da wohnen darf. Die Mitarbeiter dort sind sehr gastfreundlich", strahlt die Britin. Auch Nagold gefalle ihr, besonders die deutschen Bäckereien. Es gebe aber auch klare Unterschiede zur britischen Kultur: "In Deutschland bezahlt man fast überall mit Bargeld. Das ist in Großbritannien nicht so. Und man bekommt hier im Restaurant kein kostenloses Leitungswasser. Da reagieren die Leute immer etwas genervt, wenn ich danach frage." Ungewohnt sei natürlich auch, dass man in Deutschland auf der rechten Seite Auto fahre. Einen Führerschein hat Anya Homer, hinters Steuer hat sie sich aber noch nicht getraut: "Ich habe Angst, auf der anderen Seite zu fahren."

An andere Dinge hat sich die 24-Jährige mittlerweile aber gewöhnt. Mit ihrer Mutter spricht sie zwar immer noch kein Deutsch. "Sie mag das, ich nicht. Englisch ist einfach unsere Sprache", sagt Anya Homer. Dafür unterhält sie sich nun mit ihren Großeltern in Calw auf Deutsch.

Am OHG wird die Fremdsprachassistentin bis Ende Mai 2021 bleiben. Wie es danach weitergeht, weiß sie noch nicht. Sie will unbedingt in Deutschland bleiben. Eigentlich würde sie gerne Lehrerin werden, doch ihr britischer Abschluss bringe ihr hier nicht viel und sie müsste noch einmal studieren. Vielleicht werde sie an einer Volkshochschule oder privaten Sprachschule unterrichten. In jedem Fall möchte Anya Homer nach Freiburg ziehen, keine Fernbeziehung mehr mit ihrem Freund führen. Immerhin: Vom Breisgau ist Calw nicht so weit entfernt wie von Großbritannien – und es fahren auch von Freiburg Züge zu ihren Großeltern.