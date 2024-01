Ganz schön was los ist am Stand des Landkreises Rottweil auf der CMT. Heute gibt’s auch Bier – so lange der Vorrat reicht.

Der Rottweiler Hund weist auch diesmal den Weg: Dieses Wochenende besteht noch Gelegenheit, den Stand des Landkreises Rottweil auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart in Halle 6 zu besuchen.

Auch Neues für Kreisbewohner

Dabei findet auch mancher Kreisbewohner noch neue Ausflugs- und Freizeittipps, die direkt in der Heimat liegen, weiß Irmgard Schumacher, die am Tag unseres Redaktionsbesuchs die Fragen der Interessierten am Stand beantwortet, Infomaterial verteilt und Tipps parat hat. Besucher von weiter her fragen oft nach Unterkunftsmöglichkeiten, erkundigen sich nach dem Testturm oder nach Radfahr- und Wanderstrecken.

Noch keine Landesgartenschau

Übrigens: Es soll auch den ein oder anderen Besucher gegeben haben, der sich für die Landesgartenschau in Rottweil interessierte. Die spielt aber am Stand noch keine Rolle. Es sei noch zu früh für eine Bewerbung dieses Publikumsmagneten, der 2028 stattfindet, heißt es von der Stadt auf Nachfrage. Man wolle den Menschen dann ja auch konkret zeigen, was sie erwartet. Die Bewerbung übernehme dann die LGS-GmbH, die noch in diesem Jahr gegründet wird.

Bis dahin gibt es am Stand des Kreises noch genügend anderes zu entdecken – am Samstag bietet der Herrenzimmerner Geschichts- und Kulturverein Sonnenbier vom Faß.