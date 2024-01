Die CMT in Stuttgart, die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, beginnt an diesem Samstag. Mit dabei: der Landkreis Rottweil. Zusammen mit den Städten Rottweil, Schramberg, Dornhan, Schiltach und Sulz präsentiert das Tourismusteam das Freizeit- und Kulturangebot.

Tagestourismus im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Messestandes, den sich der Kreis seit Jahren mit den Städten Bad Dürrheim, Königsfeld und Blumberg teilt, steht der Tagestourismus – Radfahren, Wandern, sehenswerte Ausflugsziele und die vielfältige Museumslandschaft. Am Sonntag sind Wegwarte aus dem Landkreis auf der CMT-Bühne: An diesem Tag werden drei Wanderwege ausgezeichnet.

Sonnenbier vom Faß

Am Montag erwartet die Standbesetzung Besuch aus dem Ministerium, am Mittwoch sind Gäste aus Epfendorf dabei, die den Besinnungsweg Epfendorf vorstellen werden. Am Samstag, 20. Januar, bietet der Herrenzimmerner Geschichts- und Kulturverein im mittelalterlichen Gewand auch Sonnenbier vom Faß an.

Im Jahr des Viererbund-Narrentages kommt selbverständlich auch die Fasnet nicht zu kurz. Info-Flyer zur Fasnet im Kreis, Miniatur-Narrenfiguren und die gut gelaunte Standbesetzung werden den Messebesuchern die Fasnet nahebringen.