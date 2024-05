1 Pächterin Sabine Roth übergibt den Mädchen die Schläger und den Ball. Foto: Siegmeier

Die Minigolfanlage mit Biergarten in Horgen ist einen Ausflug wert. Pächterin Sabine Roth wartet mit einem neuen Konzept auf. Und der örtliche Verkehrsverein hat die Bahnen auf Vordermann gebracht.









Auf der Minigolfanlage an der Eschach in Horgen herrscht reger Betrieb. An den Bahnen messen sich große und kleine eifrige Spielerinnen und Spieler, wer den kleinen Ball wohl schneller in die Löcher der jeweiligen Bahn bugsiert, und auch im Biergarten ist einiges los.