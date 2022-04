5 Findet Nemo an Ostern? Warum nicht. Im Albaquarium in Albstadt gibt es Fischarten und Reptilien aller Kontinente zu sehen. (Symbolbild) Foto: Naomi Kalloe/Pixabay

Wer noch kurzfristig nach einem Campingplatz oder einer Veranstaltung für die Feiertage sucht, hat es schwer. Es gibt jedoch auch schöne Tagesausflüge fernab der überlaufenen Tourismusziele im Schwarzwald. Mit unseren Geheimtipps kommt an Ostern keine Langeweile auf.















Link kopiert

Hier kommt eine Übersicht über schöne Plätze, Wanderwege und Ausflugsziele für die ganze Familie. Um die Feiertage erlebnisreich zu planen ist es nämlich noch nicht zu spät. Für Kurzentschlossene bieten Schwarzwald und Alb - vom riesigen Aquarium über die nostalgische Dampflok-Fahrt bis hin zum Bergwerk-Abenteuer - allerhand für jede Wetterlage.

Kreis Rottweil

An Ideen mangelt es der Rottweiler Tourismusbeauftragten, Irmgard Schumacher, nicht. Sie nennt zum Beispiel das Kloster Wittichen in Schenkenzell als Ausflugsziel. In der Nähe gebe es ein weitläufiges Wandergebiet oberhalb von Schenkenzell. Auf dem Weg können sich die Ausflügler das Kinzigtal anschauen und durch das Fachwerkstädtchen Schiltach bummeln. Laut städtischer Homepage sind Klosterführungen mit telefonischer Vereinbarung ebenfalls möglich.

Besonders gut zu Ostern passe auch der Besinnungsweg in Epfendorf, erklärt Schumacher. Der lädt dazu ein, sich auf neue Blickwinkel einzulassen. An zehn Stationen im Ort gibt es kurze Impulse, die zum Nachdenken anregen sollen. "Von der Länge her ist der Besinnungsweg wie ein ausgedehnter Spaziergang", so die Tourismuschefin. "Es gibt auf dem Weg auch eine sehr schöne Aussichtsplattform und in Epfendorf gibt es ein paar schöne Cafés zum Einkehren." Umgesetzt wurde der Weg von engagierten Epfendorfer Bürgern, der Kirchengemeinde und Vereinen. Infos und den Lageplan gibt es hier.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, lädt das Wasserschloss in Sulz-Glatt zu einem Besuch ein.

Dort gibt es laut Irmard Schumacher es eine ganz neue Kunst-Ausstellung mit dem Titel "Menschen und Räume". Die Kinder haben Spaß daran, sich die Ritterrüstungen im Schloss anzuschauen oder auch im Hof ein Eis zu essen und bei Sonnenschein in der flachen Glatt zu waten.

Abenteuer verspricht ein Besuch im VRitz in Schramberg.

Das ist eine sogenannte "Virtual Reality Arcade", also eine Spielhalle für virtuelle Realität. Mit VR-Brille können die Besucher zum Beispiel Städte anschauen, Autorennen fahren oder einem virtuellen Escape-Room entkommen.

Auch das Radstrecken- und Wanderangebot ist im Kreis Rottweil groß.

Schwarzwald-Baar-Kreis

In St. Georgen bietet Petra Säger im Stockwald geführte Alpaka-Wanderungen an. Auch am Ostersonntag. Ab vier Jahren dürfen Kinder mit, ab zehn Jahren dürfen sie sogar ein Alpaka an der Leine führen. Gruppen dürfen maximal sechs Personen groß sein, deswegen muss sich beeilen, wer noch einen Patz will. Sollte es auf Ostern nicht mehr klappen, so gibt es in den kommenden Wochen weitere Möglichkeiten. Termine sind auch nach Absprache möglich.

Stand 12. April noch nicht ausgebucht ist die Tunnelfahrt mit einer historischen Dampflok in Triberg am Osterwochenende, Samstag oder Sonntag. Die Teilnehmer erwartet laut Tourist-Info Triberg echte Eisenbahnromantik auf der Schwarzwaldbahn - einer der schönsten Gebirgsbahnen Europas. Die etwa dreistündige Tour geht von Triberg über St.Georgen nach Hausach und zurück nach Triberg. Anmeldung ist bei der Tourist-Info möglich.

Ebenfalls in Triberg gibt es einen Greifvogel- und Eulenpark. Der Park ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Jeweils um 14 Uhr gibt es eine Eulenschau und um 16 Uhr die Flugvorführung. Der Park ist auch am Ostermontag geöffnet. In Anschluss an die Vogel-Show können die Besucher im Schwarzwaldhaus Kaffee und Kuchen genießen.

Zollernalbkreis

Viele Wanderwege gibt es im Zollernalbkreis. Aussichtsreich ist zum Beispiel die Familien-Kurzwanderung Römer-Tour in Hechingen. Besonders kleine Wanderer haben dort ihren Spaß: Auf den Spuren der Römer finden sie viele Spielmöglichkeiten und Geschicklichkeitsübungen am Wegesrand.

Weite Ausblicke ins Albvorland gibt es auf dem "Burgweg Oberhohenberg" in Schömberg-Schörzingen. Die Wanderer kommen an einem Themenspielplatz vorbei und über eine abenteuerliche Hängebrücke.

Auf der Streuobst-Radroute von Mössingen nach Balingen entdecken Radfahrer die Natur. Es warten laut Kreis-Homepage atemberaubende Blicke auf die majestätische Burg Hohenzollern und den Albtrauf voller Streuobstwiesen.

Ebenfalls etwas für gutes Wetter: der Barfußpfad in Meßstetten-Tieringen.

Er führt die Besucher auf einem Kilometer über allerlei Materialien, wie Rindenmulch, feinen Kies, Sand, Holzbalken, grober Sickerkies oder Holzpflaster. Sogar durch den Bach und den Wald geht die Route. Mehr dazu gibt es hier.

Absolut wettersicher ist das Albaquarium in Albstadt.

Es ist deutschlandweit das einzige Schauaquarium, das unter Vereinsführung betrieben wird. Zu sehen gibt es in insgesamt mehr als 22.000 Litern Wasser Fischarten und Reptilien aller Kontinente in mehr als 40 Kleinbiotopen. Dabei sind tropische Piranhas, Höhlen- und Rifffische, in den Terrarien wohnen Insekten, Nagetiere, Riesenschlangen und Kaimane.

Surreal, skurril, makaber - wer etwas Ungewöhnliches sehen will, kann sich ein paar Stunden in Alraunes Museum in Haigerloch vertreiben.

Der Haigerlocher Schwanen, direkt am Marktplatz gelegen, war bis vor wenigen Jahren ein historisches Gasthaus mit Hotel. Heute feiern die menschengroßen Kunst-Figuren von Textilartistin Alraune hier opulente Feste und belegen die Hotelzimmer. Am Ostersonntag, 17. April, startet eine neue Ausstellung.

Kreis Freudenstadt

Carolin Moersch, Tourismus-Leiterin in Freudenstadt, kennt ebenfalls Ausflugsziele für verschiedene Wetterlagen. Vor allem für Familien sei das Panoramabad in Freudenstadt immer eine schöne Sache.

"Hier hat mittlerweile wieder alles geöffnet. Neu: man kann seine private Lounge im Pano mieten und so den Tag ganz entspannt genießen", verrät sie. Weitere Infos auf der Homepage.

Ganz unkompliziert lässt sich ein schöner Tag auch auf dem Marktplatz in Freudenstadt verbringen. "Pünktlich zu Ostern werden die Fontänen am Unteren Marktplatz wieder angemacht", sagt Moersch. Das in Kombination mit dem Spielplatz und schönen Eiscafés sei immer einen Besuch wert. "Auch das Freudenstädter Bähnle macht wieder halt am Marktplatz."

Abenteuerlich geht es im 23sportspark in Horb zu. Ob Bogenschießen, Spaß-Sport, Survival oder Baggerfahren, dort kommt keine Langeweile auf. Weitere Infos gibt es hier.

Eine Online-Veranstaltung gibt es am Karsamstag, 16. April, beim Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach. Als Wildbär geboren, musste Agonis ohne Mutter aufwachsen. Denn die fiel Wilderern zum Opfer und Agonis landete als Bespaßung der Gäste an einer Kette als Attraktion in einem albanischen Restaurant. Seine Geschichte und wie er sich in den vergangenen Jahren im Bärenpark eingelebt hat, erfahren Interessierte um 16 Uhr beim Online-Event.

Wer bei gutem Wetter lieber wandert, kann das in Musbach und Igelsberg tun. "Die Heimatrunde ist eine wunderschöne Wanderung, die hauptsächlich in der Sonne verläuft. Ein schöner Tipp für die ganze Familie", erklärt die Tourismuskundige. Startpunkte für die Runde gibt es zum Beispiel auch in Seewald oder Pfalzgrafenweiler.

Genießen mit technischer Unterstützung auf der "Tannenriesen-Lauschtour" rund um den Kienberg: auf dem Genießerpfad kann man mit der App „Lauschtour“ Spannendes um den Wald, seine Bewohner und die Stadt erfahren. Laut Moersch besonders schön: "Es besteht jederzeit die Möglichkeit zur Einkehr im Waldcafé, der Berghütte Lauterbad oder auch dem Friedrichs am Kienberg." Hier die Strecke und Tourdaten.

Kreis Calw

Gleich zwei Sportarten verbindet der Freizeitpark Rotfelden. Dort gibt es nämlich Fußballgolf in Ebhausen-Rotfelden.

Das Prinzip ist einfach: Ein Fußball muss gezielt „eingelocht“ werden, ausschließlich mit dem Fuß! Wie bei einer großen Golfanlage finden die Besucher 18 Löcher. Das Ziel besteht darin, den Ball mit möglichst wenigen Schüssen in das Zielloch am Ende jeder Bahn zu befördern. Das ist Gaudi für Groß und Klein.

Golf gibt es in Enzklösterle aber auch ohne Fußball - aber dafür mit Action. Auf über 3000 Quadratmetern ist in der Ortsmitte ein Adventure Golfpark. Gespielt wird auf typischen Materialien des Schwarzwaldes: Über Holzrugel, einen Wasserfilm, über Trockenmauern oder durch ein Felsenfeld. Mehr dazu hier.

Tiefe Einblicke in unterirdische Welten bekommen die Gäste der Besucherbergwerke Neubulach. Im Mittelalter war Neubulach die führende Bergbaustadt im Nördlichen Schwarzwald. Gewonnen wurden hauptsächlich Silber- und Kupfererze. Heute wird das Besucherbergwerk Hella-Glück-Stollen vom Bergwerksverein betrieben. Am Ostersonntag findet außerdem ein Ostereiersuchen rund um das Bergwerk statt.

Im nördlichen Schwarzwald, von Bad Herrenalb über Bad Teinach-Zavelstein und Calw bis Nagold, gibt es auch Erlebnispfade. Outdoor-Escape-Rooms bieten Familien mit Kindern bis zwölf Jahre Rätselspaß in der Natur. Gerüstet mit einem Rucksack, den die Knobler vorab von den jeweiligen Touristinformationen bekommen, begeben sich die Gruppen auf die Schnitzeljagd voller Rätsel, Aufgaben und Hinweise. Mehr dazu hier.