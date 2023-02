Winterspaß vs. Winterruhe – fünf Regeln, die jetzt gelten

1 Der Gartenschläfer hält Winterschlaf – doch nicht nur auf Tiere, die sich auf diese Weise komplett zurückziehen, muss jetzt Rücksicht genommen werden. Foto: dpa/Peter Zschunke

Des einen Freud’, ist des anderen Leid – in puncto Wintersport in der Region trifft das gerade in besonderem Maße zu. Tierschützer der Region zeigen, worauf wir Menschen jetzt achten müssen.















Die Sehnsucht nach Wintersport ist angesichts des recht schneearmen Winters riesengroß – und seit man in einigen Regionen des Schwarzwald-Baar-Kreises wenigstens ein bisschen der weißen Pracht frönen kann, herrscht großer Andrang an den Winter-Hotspots in der Region.