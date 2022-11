1 Der Freiburger Ritsu Doan ärgerte die deutsche Nationalmannschaft. Foto: Weller

Fünf Spieler des SC Freiburg sind bei der WM in Katar dabei. In den Auftaktpartien spielte einer von ihnen eine entscheidende Rolle – zum Leidwesen der DFB-Elf.















Ritsu Doan war einer von zwei Bundesliga-Jokern, die den WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft zum Fiasko werden ließen. Der japanische Angreifer des SC Freiburg wurde in der 71. Minute eingewechselt und leitete nur vier Minuten später mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 die Wende für das Team von Nationalcoach Hajime Moriyasu ein. Als dann Takuma Asano vom VfL Bochum in der 83. Minute das 2:1 für die Japaner erzielte, war die Auftaktblamage bei der Weltmeisterschaft in Katar für Hansi Flick und seine Mannschaft perfekt.