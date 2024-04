1 In Till Gurkas Backstube gibt’s eine überschaubare Anzahl an Brotsorten. Trotzdem ist die Nachfrage hoch. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Till Gurka krempelt den Bäcker-Beruf nach seinen eigenen Regeln um: Statt 2 Uhr morgens ist Aufstehen um 6 Uhr angesagt, der Laden öffnet erst um 11 Uhr. Und die Kunden stehen Schlange.









Es gibt ein paar eherne Regeln in der Arbeitswelt. Zum Beispiel die, wonach der frühe Vogel den Wurm fängt. Sprich: Wer erfolgreich sein will, muss zeitig aufstehen. Vor allem als Bäcker. Für Bäckermeister Till Gurka (31) in Freiburg war das aber nichts mit der Nacht, die um 2 Uhr schon vorbei ist. Früher oder später hätte ihn das vermutlich dazu gebracht, den Beruf an den Nagel zu hängen, den er so sehr liebt, berichtet er im Interview.