Freiburg Seit Mai häufen sich Sexualstraftaten

Zu Erklärungen sollten Sozialwissenschaftler oder Kriminologen sprechen. Aber die gängigen Ansätze sind ja zwischenzeitlich auch bekannt. Ich denke trotz allem nicht, dass Frauen sich als Freiwild fühlen müssen in der Stadt. Aufmerksamkeit und das Berücksichtigen unserer Präventionstipps sind dennoch der richtige Weg.

Wir haben übrigens in allen Fällen bis auf die zwei jüngsten Vorkommnisse dringend Tatverdächtige ermitteln können. Die beiden letzten Fälle ereigneten sich am Mittwoch- und am Donnerstagabend nahezu zur gleichen Zeit an verschiedenen Stellen in der Altstadt. Beide Male wurden die Tatverdächtigen als etwa 1,65 Meter große Männer beschrieben. Der erste Fall soll von einem arabisch aussehenden Mann begangen worden sein, der zweite von einem Schwarzafrikaner, der sein Opfer zudem auch noch ohrfeigte, bevor er flüchtete.

Freiburg hat ja in den vergangenen eineinhalb Jahren viel getan, um das zerstörte Sicherheitsempfinden nach dem Sexualmord an der Dreisam im Oktober 2016 wiederherzustellen. Zurzeit sieht es aber nicht so aus, als funktioniere das so richtig. Gibt es Versäumnisse?

Ich denke nicht, dass es da unsererseits oder seitens der Stadt Versäumnisse gibt. Wir sind alle auf der Straße unterwegs und machen unsere Hausaufgaben. Wir haben die Taten auf dem Schirm, wenngleich ich gegenüber den Medien nicht alle polizeilichen Konzepte offenlegen kann. Wir können freilich aber auch nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir aufmerksame Zeugen haben, die sich als solche auch zur Verfügung stellen oder sich melden, wenn sie etwas Verdächtiges sehen. Das hat zum Beispiel zur Verhaftung des bulgarischen Verdächtigen geführt. Es hat aber auch geholfen, den in Bad Krozingen verschwundenen Jungen vor zwei Wochen zu finden.