Freiburg Mordverdächtiger leblos in Zelle gefunden

Freiburg - Im Fall des gewaltsamen Todes eines 24 Jahre alten Mannes in Freiburg ist ein 39 Jahre alter Verdächtiger am Montag tot in seiner Zelle gefunden worden. Die Ermittler gehen von Suizid aus, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heiß. Der 39-Jährige hatte in der Justizvollzugsanstalt Offenburg in Untersuchungshaft gesessen.