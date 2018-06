Die britische Heavy Metal-Legende Judas Priest hat im Frühjahr ihr neues Album "Firepower" veröffentlicht und ist jetzt auf Tour. Am Dienstag, 19. Juni, ist die Band um "Metal God" Rob Halford in der Freiburger Sick-Arena zu erleben. Mit dabei ist die US-Thrash-Metal-Institution Megadeth, die den Konzertabend um 20 Uhr als Very Special Guest eröffnet. Foto: Promo