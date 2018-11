Freiburg Maria H. gibt erstmals TV-Interview

Die junge Frau sagt in dem Interview zudem, dass sie von Bernhard H. (57) "bedrängt und manipuliert" worden sei. Bernhard H. sei "die Wahrheit" für sie gewesen. Im Nachhinein habe sie sich "als Opfer" des Mannes gefühlt. Die gemeinsame Flucht aus Freiburg mit dem Mann, der sich im Internet als Jugendlicher namens "Karlchen" an das Mädchen herangemacht hatte, sei damals "die Lösung all meiner Probleme" gewesen, so Maria rückblickend auf ihre Zeit als 13-Jährige.

Den größten Teil der vergangenen fünf Jahre habe das ungleiche Paar in Licarta im Süden Siziliens verbracht, unterstützt unter anderem von einer 78 Jahre alten pensionierten Lehrerin, die gegenüber dem Sender gesagt hat, dass Maria und Bernhard H. wie Vater und Tochter auf sie gewirkt hätten.