Freiburg (red/rha). In zwei Veranstaltungen werden sich Christoph Michel und Volker Strocka mit Goethes Cäsar-Bild seit früher Jugend – "Er ist ein sakerments Kerl" – und Goethes später Schrift von 1823 "Julius Cäsars Triumphzug, gemalt von Mantegna" beschäftigen. Sabine Scharberth wird die Ausführungen ergänzen. Eine Matinee ist am Sonntag, 2. Dezember, ab 11 Uhr in der Archäologischen Sammlung der Universität Freiburg und ein Vortrag am Dienstag, 4. Dezember, ab 20.15 Uhr im Hörsaal 1015 (Kollegiengebäude I). Der Eintritt ist jeweils frei.