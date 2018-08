Freiburg (red/rha). Zum Auftakt der neuen Spielzeit gibt es am Sonntag, 16. September, im Großen Haus in Feiburg ein Welcome-Konzert. Ab 11 Uhr kann das Publikum sich mit musikalischen Höhepunkten auf die kommende Saison einstimmen, von Mozart bis Tschaikowsky. Um 20 Uhr steht das Partnerstädte-Konzert 6 Städte – 6 Stimmen an. Kostenlose Eintrittskarten für dieses Konzert gibt es bei der Bürgerberatung im Alten Rathaus in Freiburg.