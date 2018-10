Freiburg Auf Jubiläumstour

Ihr Repertoire führt durch die gesamte Musikgeschichte und reicht von der Renaissance über romantische Kunstlieder bis hin zu aktuellen Popsongs. Gleichberechtigt stehen zeitgenössische Werke, wie die Auftragskomposition zum Jubiläum "We Are" von Bob Chilcott, einem ehemaligen Tenor der King’s Singers, neben romantischen Liedern wie "Abendständchen" von Johannes Brahms. Auch deutsche Volkslieder, wie "Auf einem Baum ein Kuckuck saß" werden in eigens für die King’s Singers geschriebenen Arrangements im Jubiläumskonzert erklingen.

Die Erfolgsgeschichte des Vokalsextetts The King’s Singers begann 1968 am King’s College in Cambridge. Seitdem begeistern sie mit ihrem einzigartigen Klang und breitem Repertoire weltweit das Publikum. Nur die untypische Stimmverteilung ist seit der Gründung vor 50 Jahren gleich geblieben, der Garant für den einzigartigen Klang: zwei Countertenöre, ein Tenor, zwei Baritone und ein Bass. Aktuell vertreten durch Patrick Dunachie, Timothy Wayne-Wright, Julian Gregory, Christopher Brueton, Christopher Gabbitas und Jonathan Howard.

Meist gibt es in Vokalensembles nur einen Bariton und dafür zwei Tenöre. Durch die neuartige Formation der Gruppe ergibt sich eine größere Klangfülle in den tieferen Stimmen, welche den unverwechselbaren Klang des Ensembles auszeichnet.