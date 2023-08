Zum zehnten Mal hat das Freibadfest und die Arschbomben-Meisterschaft in Balingen stattgefunden.

Nachdem der geplante Termin für das „Schools Out“-Fest im Balinger Freibad am 27. Juli wetterbedingt um zwei Wochen verschoben wurde, litten zwar die Zuschauerzahlen, nicht aber die sommerliche Feierstimmung beim Event. Neben einem Soccer-Turnier, Meerjungfrauen, Aqua Zumba und einer Hüpfburg war die Arschbomben-Meisterschaft das Highlight der Veranstaltung.

Gemessen wurden die Teilnehmer in zwei Kriterien: Zum einen ging es um die größte Arschbombe, in einer zweiten Runde wurde dann die schönste Arschbombe gesucht. Die Springer beeindruckten ihr Publikum mit Saltos, Schrauben, Köpfern – und dem ein oder anderen Bauchplatscher.

Jüngster Teilnehmer ist fünf Jahre alt

In zwei Runden traten die Teilnehmer an: Die jüngere Gruppe bis 14 Jahre zeigte ihr Können am Ein-Meter-Brett, die Älteren glänzten vom Drei-Meter-Turm. Die Jury, bestehend aus Ute Hirthe von der TSG Balingen, Meerjungfrau Andrea Wolfert und Thomas Günter von der Volksbank Hohenzollern-Balingen beurteilte die Höhe der Spritzer und die Schönheit der Sprünge. Der jüngste Teilnehmer war fünf Jahre Jahre alt, und schaffte immerhin 11 von 30 Punkte zur „größten Arschbombe“

Für Stimmung sorgte derweil DJ Lando, der das Turnier kommentierte und am Ende feierlich die Sieger verkündete: Durch ein spannendes Stechen holte der Favorit Robin den ersten Platz in der älteren Altersgruppe mit einem doppelten Rückwärtssalto. „Viel Übung und dann klappt es“, gibt der 18-Jährige seinen Mitstreitern als Tipp fürs nächste Jahr. Der 14-jährige Elias gewann den ersten Platz bei der jüngeren Gruppe.