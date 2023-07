Die Veranstalter des Freibadfests in Balingen freuen sich im zehnten Jahr wieder auf viele Besucher. Am 27. Juli erwartet die Gäste wieder ein gewohnter Wettkampf.

Traditionell startet das zehnten Balinger Freibadfest zum ersten Ferientag am Donnerstag, 27. Juli, „um mit guter Laune in die Sommerferien zu starten“, sagt Jochen Brendle vom Städtischen Kinder- und Jugendbüro. Wie in den vergangenen Jahren steht der Badespaß an höchster Stelle.

Von 12 bis 20 Uhr werden einige Programmpunkte geboten wie zum Beispiel die zehnte Balinger Arschbomben-Meisterschaft, ein Soccer-Turnier – veranstaltet von der TSG Balingen, Zumba & Aqua-Zumba mit Hannah Mestrovic und Jessica Kessler, Meerjungfrauen-Workshops zusammen mit Johanna Hugendubel und Andrea Wolfert, die sich selbst „Mermaid Mohini“ nennt, eine Clown & Zaubershow, Sommerhits mit DJ El Saltador, eine Hüpfburg und Verlosungen.

Die Arschbomben- Meisterschaft beginnt ab 17 Uhr

Bei der zehnten Arschbomben- Meisterschaft „suchen wir die höchste, schönste und größte Arschbombe Balingens“, sagt Organisator Detlef Springer. Die Meisterschaft beginnt ab 17 Uhr und wird in zwei Altersgruppen aufgeteilt.

Die erste Gruppe ist bis 14 Jahre, die Teilnehmer springen vom Einmeterbrett. Die zweite Gruppe ist von 14 aufwärts, sie springen vom Dreimeterbrett. In der Jury des Wettbewerbs sitzen: Ute Hirte von der TSG in Balingen, Jörn De Haan von der Stadthalle Balingen und Stefan Nill von der Volksbank Hohenzollern-Balingen.

Der Eintrittspreis liegt wie gewohnt bei 4,50 Euro für Erwachsene

Beim Meerjungfrauen-Workshop unter der Leitung von Johanna Hugendubel haben alle Besucher die Möglichkeit, 30 Minuten, „etwas neues auszuprobieren“, verspricht Hugendubel.

Die Leihflossen werden bereitgestellt. Der Eintrittspreis liegt wie gewohnt bei 4,50 Euro für Erwachsene und 2,25 Euro für Schüler und Ermäßigte. Die Dauer- und Zehnerkarten behalten ihre Gültigkeit. Der Eintritt ist für Kinder bis sechs Jahre kostenlos. Sollte das Wetter zu schlecht sein, ist geplant, das Fest um etwa eine Woche zu verschieben.