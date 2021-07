1 Dass das Becken im Freibad weiter schön sauber bleibt, dafür sorgt künftig ein neuer Reinigungsroboter. Foto: Sum

Das Beckenreinigungsgerät für das Freibad Schiltach/Schenkenzell ist offenbar alt und störanfällig. Deshalb soll ein neues her. Der Gemeinderat hat den Kauf eines rund 27.000 Euro teuren Reinigungsroboters beschlossen.

Schiltach - "Das Gerät macht immer wieder Mucken und könnte jederzeit ausfallen", erklärte Bürgermeister Thomas Haas in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Eine Reparatur des 2006 gekauften Beckenreinigungsgeräts "lohnt sich nicht mehr", ergänzte Stadtkämmerer Herbert Seckinger.

Zwei Angebote lägen der Stadt vor, die Geräte seien "von der Leistungsfähigkeit aber nicht ganz vergleichbar", betonte er. Der günstigere Reiniger für knapp 13 000 Euro vom Unternehmen Weda Wassertechnik sei "weit weniger leistungsfähig und erfordert im Betrieb mehr Personalaufwand". Deshalb rate die Verwaltung zum Kauf des Reinigungsroboters 3S vom Hersteller Mariner – Nachfolgemodell des vorhandenen Geräts –­, der mit 27 000 Euro doppelt so teuer ist. 25 000 Euro waren im städtischen Haushalt für den Kauf eingeplant.

Auslieferung erst nach dem Ende der Badesaison –­ wenn der Vorgänger so lange mitmacht

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz biete an, das Gerät erst auszuliefern und in Rechnung zu stellen, wenn es tatsächlich abgerufen wird – "entweder, wenn die Badesaison vorbei ist oder das alte Gerät ausfällt", erklärte Seckinger das Vorgehen. Davon ließen sich die Gemeinderatsmitglieder überzeugen: Ohne Diskussion stimmten sie dem Kauf des neuen Reinigungsroboters zu.