1 Vom Sturm umgebogene Bäume sind gefährlich. Foto: Hein

Waldbesucher sollten betroffene Waldgebiete meiden, empfiehlt das Forstamt Rottweil. Das Sturmtief Zoltan überquerte Baden-Württemberg. Dazu hat es in den vergangenen Wochen und in jüngster Zeit viel geregnet, was zu durchnässten Oberböden geführt hat. Diese langanhaltende Wetterlage führt dazu, dass in den Wäldern viele Bäume labiler geworden seien und entwurzelt sein könnten.