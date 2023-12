Flüchtlingsunterkünfte in Albstadt: Landrat Pauli hat in der Debatte einen harten Stand

1 Landrat Günther-Martin Pauli im Gespräch mit einem Fragesteller aus der Zuhörerschaftin der Zollernalbhalle Foto: Kistner

In der Tailfinger Zollernalbhalle hat am Mittwochabend die zweite Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Flüchtlingsunterbringung stattgefunden, zu welcher der Landkreis eingeladen hatte.









Die Stadt hatte in der Zollernalbhalle für mehrere hundert Gäste gestuhlt; erschienen waren annähernd 100 – wesentlich weniger als vor Wochen zur ersten Veranstaltung dieser Art, in der die Umnutzung der Ebinger Kreissporthalle in eine Flüchtlingsunterkunft Thema gewesen war. Diesmal ging es um geplante Containerunterkünfte auf dem Tailfinger Thalia-Parkplatz und in der Ebinger Weststadt, von den Zuhörern, die nicht dicht gedrängt in den vorderen Reihen, sondern über das gesamte Platzangebot verteilt saßen, waren offenkundig die meisten Anwohner der vorgesehenen Standorte und mindestens drei Viertel erkennbar Gegner der Unterbringung von Flüchtlingen in Tailfingens südlicher Innenstadt und im Ebinger Westen.