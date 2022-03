Glückliches Ende einer langen Reise aus der Ukraine in Rötenberg

2 Bei der Ankunft am Mittwochabend in Rötenberg gab’s nach stundenlanger Fahrt keine große Begrüßung, sondern eine schnelle Verteilung der Angekommenen auf die Quartiere. Foto: Gemeinde Aichhalden

"Kurz vor 21 Uhr konnten wir ›unsere‹ Ukrainer auf dem Rötenberger Kirchplatz in Empfang nehmen", freut sich Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer über das "glückliche Ende einer langen Reise". Doch damit ist noch nicht alles getan.















Aichhalden - Die Strapazen, so schreibt der Bürgermeister in einem Instagram-Post, seien den Reisenden ins Gesicht geschrieben gewesen, so dass auch auf große Begrüßungsworte verzichtet worden sei und die Familien schnell auf ihre neuen Quartiere verteilt worden seien.