Feuerwehreinsatz in Stockwald

3 Rund 60 Feuerwehrleute waren am Sonntag in Stockwald im Einsatz. Foto: Marc Eich

Im ehemaligen Hotel Rosengarten in Stockwald ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.















St. Georgen-Stockwald - Der Brand brach offenbar in den Heizungsräumen aus. Anwohner meldeten über Notruf mehrere Personen, die in das Gebäude gegangen seien. Die Feuerwehr fand die Personen in den ehemaligen Frühstücksräumen, sie blieben unverletzt und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Im Anschluss ging es an die Brandbekämpfung in den Heizungsräumen. Angaben vor Ort zufolge war der Rauch zu der Zeit bereits in die oberen Stockwerke gezogen. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort, die das Gebäude belüfteten und im Anschluss Nachlöscharbeiten durchführten.

Rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Brandursache ist bislang unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Im Einsatz waren die Feuerwehr-Abteilungen aus St. Georgen, Peterzell und Oberkirnach sowie die Führungsgruppe und der Kreisbrandmeister. Ebenso der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungswagen sowie der DRK-Ortsverein St. Georgen.