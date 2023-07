Die Feuerwehr bekämpft aktuell einen Dachstuhlbrand in der Schramberger Straße in Rottweil. Die Rauchwolke ist über der ganzen Stadt zu sehen.

Die Alarmierung erfolgte gegen 11.30 Uhr. In der Schramberger Straße 15, ganz in der Nähe der Rottweiler Feuerwehrwache, brennt es im Dachstuhl eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses. Feuerwehrkräfte bekämpfen den Brand von der Drehleiter aus sowie von der rückwärtigen Seite des Gebäudes per Hubbühne. Die Wehr ist mit zwölf Fahrzeugen vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von einem Balkon aus und hat dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Ein Anwohnerin hatte das Feuer entdeckt.

Das Gebäude wurde evakuiert. Wir berichten noch ausführlich.

Einsatz auch in Oberndorf

Erst gestern Nacht gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberndorf. Hier Die Wohnung der 44-jährigen Frau und ihres 20 Monate alten Kindes war durch den Rauch nicht mehr bewohnbar, weshalb die Stadtverwaltung Oberndorf der kleinen Familie eine Notunterkunft zur Verfügung stellte. Nach derzeitigen Erkenntnissen ermittelt die Polizei in Oberndorf wegen einer fahrlässigen Brandstiftung. Ein Toaster war in Brand geraten.

Die Brandursache in Rottweil ist aktuell noch unklar.