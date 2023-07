Schreck am Montagnacht in Oberndorf: In einem Mehrfamilienhaus brennt es. Menschenleben in Gefahr, lautet die Einsatzmeldung.

Gegen 22.45 Uhr wird die Feuerwehr zu einem Brand in der Hölderlinstraße 64 in Oberndorf alarmiert. Es muss zunächst davon ausgegangen werden, dass sich in dem Mehrfamilienhaus Menschen akut in Gefahr befinden. Laut Pressesprecher Sven Haberer handelt es sich um einen Küchenbrand. Zwei Personen in der Wohnung – kein Kind, wie zunächst noch angenommen – werden vom Rettungsdienst überprüft beziehungsweise untersucht, es wird jedoch keine Rauchgasvergiftung festgestellt.

Die Einsatzkräfte haben die Lage rasch unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr/Haberer

Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Das Mehrfamilienhaus wird komplett evakuiert. Das Feuer ist unter Kontrolle, so die Meldung gegen 23.30 Uhr. Belüftungsmaßnahmen sind aktuell im Gange. Die Wohnungen über der Brandwohnung werden kontrolliert. Im Einsatz ist die Feuerwehr Oberndorf mit der Führungsgruppe. Es sind insgesamt fünf Fahrzeuge vom Rettungsdienst mit neun Mann vor Ort, von der Feuerwehr acht Fahrzeuge mit 34 Kräften, von der Polizei zudem zwei Fahrzeuge mit vier Mann.

Insgesamt ist die Wehr mit 34 Kräften und der Führungsgruppe im Einsatz. Foto: Feuerwehr/Haberer

Stadt stellt Unterkunft bereit

Da die betroffene Wohnung für den Moment unbewohnbar ist, wird für die Familie eine Sozialwohnung von der Stadt zur Verfügung gestellt. Deswegen, so der Sprecher, sei auch Bürgermeister Hermann Acker zur Einsatzstelle gerufen worden.

Klar ist, dass der Brand in der Küche entstand, die genaue Ursache ist noch unklar. Es habe sich jedoch nicht um vergessenes Essen auf dem Herd gehandelt, so der Feuerwehrsprecher.