Das Feuerbratenessen der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf wurde am Sonntag einmal mehr zu einem Publikumsmagneten und der verlockende Duft von gebratenem Fleisch lockte wieder mehr als 800 Menschen ins Gerätehaus in der Austraße.

Das Wetter war hochsommerlich und während die Gäste im schattigen Gerätehaus in kulinarischen Genüssen schwelgten, mussten die Männer am Grill hohe Temperaturen aushalten.

Die Nachfrage nach leckerem Feuerbraten war gewaltig und der Drehspieß lief ununterbrochen, um den Hunger der zahlreichen Besucher um die Mittagszeit zu stillen. Die Plätze wurden knapp, so dass nachgestuhlt werden musste, damit jeder Besucher zu seinem wohlschmeckenden Mittagsmahl kam.

Stadtbrandmeister Manuel Suhr und seine Grillmeister Foto: Wagner

Trichtinger Bauernkapelle spielt auf

Dazu gab es kühle Getränke und Blasmusik vom Feinsten. Die Trichtinger Bauernkapelle unterhielt ihr Publikum gewohnt souverän und die Musiker legten eine Polka nach der anderen auf ihre Notenständer. Die Gäste waren begeistert, klatschen im Takt und freuten sich über die tolle Atmosphäre im Oberndorfer Feuerwehrhaus.

Für Jung und Alt was geboten

Während Bedienungen durch die Bankreihen huschten, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen, unterhielt die Jugendfeuerwehr die Menschen an den Tischen mit einem Glücksrad, bei dem es etwas zu gewinnen gab. Vor dem Gebäude konnte man die Fahrzeuge der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei in Augenschein nehmen und auch eine Hüpfburg sorgte für Zeitvertreib.

Genaues Zielen mit dem Wasserschlauch ist gar nicht so einfach. Foto: Wagner

Wasser marsch!

Besonders beliebt bei den kleinen Besuchern waren die Wasserspiele die gleichzeitig für Abkühlung sorgten. Mit Wasserschläuchen konnten die Kinder Zielübungen machen und auch Bälle in einem Zylinder bewegen. So hatten Jung und Alt viel Spaß beim Fest der Feuerwehr und als auch noch die Drehleiter in Betrieb genommen wurde, um den Mutigen einen Ausblick aus luftiger Höhe über Oberndorf zu ermöglichen, war der Unterhaltungsfaktor perfekt.

Die Feuerwehrabteilung Bochingen zeigt, wie bei einer Unfallrettung vorzugehen ist. Foto: Wagner

Matthias Winter schaut vorbei

Die Feuerwehr zeigte aber nicht nur, dass sie die Besucher unterhalten und verköstigen kann. Am Nachmittag präsentierte sich die Feuerwehrabteilung Bochingen mit einer Schauübung zum Thema „Technische Unfallrettung“ und beeindruckte damit nicht nur die vielen Zuschauer sondern auch den bestellten Bürgermeister Matthias Winter mit einer überaus sehenswerten Vorführung ihres hohen Ausbildungsstands.

Mit einem kunterbunten und abwechslungsreichen Büffet schmackhafter Kuchen überraschte man am Nachmittag die zahlreichen Gäste, die davon regen Gebrauch machten.