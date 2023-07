Schwarzer Rauch war am Donnerstagnachmittag über dem Wald bei Poppeltal zu sehen. Die Feuerwehr Enzklösterle rückte komplett aus, unterstützt wurde sie von der Feuerwehr aus Bad Wildbad.

Festgestellt wurde dann ein Brand beim Poppelsee und damit eigentlich schon auf der Gemarkung Seewald, relativ weit im Wald, wie Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte. Wie Zenker weiter erklärte, musste die Feuerwehr zum Aufbau der Wasserversorgung eine lange Schlauchleitung bis zum Brandort aufbauen.

Mehrere Stunden im Einsatz

In einem mehrere Stunden dauernden Einsatz konnten die Feuerwehrleute den Brand löschen. Am frühen Abend waren die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, den Wald zu wässern, um so ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Auch wenn in diesem Fall derzeit noch nicht gesagt werden könne, ob Fremdverschulden vorliege, war es Zenker wichtig, einen Aufruf zu starten, „dass die Leute einfach vorsichtig sind“, wenn sie im Wald unterwegs sind. So gilt etwa vom 1. März bis 31. Oktober im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot.

Außerdem sollen keine Glasflaschen weggeworfen werden, da diese wie Lupen wirken und so ein Feuer entfachen könnten. Außerdem dürfen keine Zigaretten oder andere Gegenstände weg- oder aus dem Auto geworfen werden.